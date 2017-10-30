"Тигра жалко": пользователи соцсетей грустят из-за смерти Мартина

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Новость о смерти от рака амурского тигра Мартина, привезенного из Московского зоопарка в Денвер, огорчила тысячи американцев и россиян: пользователи оставляют сотни соболезнований на страницах социальных сетей двух зоопарков.

Путь тигра

История о молодом тигре никого не оставила равнодушным – трехлетний Мартин, перевезенный в США в рамках программы по сохранению амурских тигров, должен был оставить свое потомство вместе с ожидавшей его в Денвере невестой Никитой. Однако обнаруженная лейкемия сразила тигра, не успевшего пройти даже акклиматизационный период. Мартину так и не удалось показаться американской публике.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка, Мартин родился в 2014 году от природных самца и самки в столичном Центре воспроизводства редких видов животных. Он участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров.

Трехлетний амурский тигр Мартин-Умар прибыл из Москвы в Денвер (штат Колорадо) 6 июля. С кличкой хищника изначально возникали разночтения: в Московском зоопарке тигра назвали Умар, американцы же предпочли называть его Мартин. "В зоопарке в Москве нам сказали, что его зовут Мартин. Мы его так и называем", — прокомментировали тогда в пресс-службе зоопарка в Денвере.

Предполагалось, что Мартин-Умар останется в Денвере насовсем. За переездом тигра в США летом внимательно следили и в Москве: тигр перенес переезд хорошо и чувствовал себя отлично, несмотря на то, что путь его был долгим, дорога в общей сложности заняла полтора дня. В Денвере Мартина уже ждала невеста – шестилетняя Никита. Вместе с ними в новом вольере Денверского зоопарка обитали 7-летние братья – тигры Тимбу и Николай.

Первый месяц своего пребывания в Денвере Мартин-Умар проходил карантин, после чего амурский тигр должен был предстать американской публике. Однако жителям Денвера так и не удалось его увидеть. Как выяснилось позднее, у Мартина диагностировали острую областную лейкемию в финальной стадии. В столичном зоопарке пояснили агентству, что вылечить такую болезнь, в особенности у диких животных, невозможно.

"Несправедливо короткая жизнь"

В субботу, 28 октября, ветеринарными врачами Денверского зоопарка было принято решение об эвтаназии тигра. Мартин-Умар не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

Новость об усыплении хищника буквально в считанные минуты собрала многотысячные просмотры в Facebook американского зоопарка, несколько тысяч человек откликнулись плачущим смайликом, еще сотни пользователей оставили свои комментарии к сообщению о смерти тигра.

Кто-то соболезновал в связи со смертью животного, другие пользователи призывали сотрудников зоопарка "держаться", кто-то восхищался красотой тигра. Очень многие выражают сожаление, что Мартин прожил так мало.

"Какой красивый малыш! Как несправедливо, что он прожил такую короткую жизнь", — пишет одна из пользовательниц.

"Так жаль. Мой сын ждал дня, когда сможет его увидеть", — делится другая.

Свои соболезнования в связи с утратой выразил и московский зоопарк. Там рассказали, что их американские коллеги долгое время переливали Мартину кровь от другого тигра и всячески пытались его спасти, однако болезнь прогрессировала слишком быстро.

В комментариях в соцсетях к посту столичного зоопарка россияне вспомнили, что недавно от старости умерла и белая тигрица Кали.

"Очень жаль. Сначала наша Кали, теперь Мартин", — написала одна из читательниц. "Жаль, тигрика! Даже животные страдают от этой напасти!" — соболезнует другая.

А кто-то даже захотел нарисовать тигра на память: "Это фото Мартина? Очень хочу его нарисовать на память".

Нещадящая болезнь

В московском зоопарке рассказали, что перед отправкой у хищника взяли все необходимые анализы, питомец на тот момент был абсолютно здоровым. Это подтвердили и в Денвере, отметив, что медицинские записи Мартина не показывали каких-то значительных патологий.

"Рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасает", – пояснила РИА Новости глава московского зоопарка Светлана Акулова.

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в беседе с агентством рассказал, что лейкемию у животных лечить крайне сложно, и если американские ветеринары сообщили полную информацию о болезни тигра из России, которого усыпили в зоопарке США, то их действия были гуманными.

"Что именно случилось, нам сложно понять. Российские специалисты говорят, что тигр был здоров, ветеринары США – что болен. Ответы дадут вскрытие и экспертиза. Онкология – сложный процесс, и причины его отследить сложно, и мог ли рак развиться за такой короткий период, ученые пока не могут сказать", — уточнил Арамилев.

В случае если рак действительно достиг последней стадии, то животное испытывало сильные боли, и его лечение на этом этапе не представляется возможным для ветеринара — нет крови для переливания, нет специальных препаратов.

"Я не представляю, как можно было вылечить животное в этом случае. И если ветеринары США сообщили правду о болезни тигра, то усыпить его — это один из лучших выходов", — заверил Арамилев.

Усыпление является общепринятой практикой в случае неизлечимых у животных болезней, оно проходит для них безболезненно, добавил руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Московский зоопарк продолжит разводить амурских тигров

Диагностирование рака, по мнению экспертов, зачастую не сразу определяют даже у людей, а у животных его выявить гораздо труднее. По словам Арамилева, в дикой природе от естественных причин гибнет до 20% тигров, а рак крови у диких кошек – редкое заболевание, но все же встречается и у них. Он рассказал, что несколько лет назад на Дальнем Востоке у погибшего тигра также обнаружили рак позвоночника.

После случившегося в Московском зоопарке не планируют проводить дополнительных ветеринарных осмотров животных. Как сообщили РИА Новости в зоосаде, все проверки идут и продолжатся в плановом режиме. Там также отметили, что продолжат сотрудничать с зоопарками других стран.

"Московский зоопарк успешно разводит амурских тигров и передает их в зоопарки всего мира. Это один из самых редких подвидов тигра, в природе этих животных осталось меньше, чем в зоопарках", — отметил собеседник агентства.

Как рассказал агентству Владимир Кревер, Россия участвует в международной программе по обмену животными, чтобы разнообразить генетику размножающихся в неволе видов. При этом зоопарки выполняют важнейшую природоохранную задачу – сохраняют генетическое разнообразие, подчеркнул эксперт.

"Мировое поголовье тигров в зоопарках находится постоянно в кругообороте. Главная задача – сохранить амурский подвид тигров в чистоте, так что подбирается пара для максимально разнообразного генотипа. Поэтому какие-то особи вывозятся из России, какие-то привозятся сюда, чтобы обеспечивать необходимое богатство генофонда российских зоопарков", – заключил Кревер.

В ближайшем будущем столичный зоосад планирует передать родных братьев Мартина в зоопарки Копенгагена и Японии.