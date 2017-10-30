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В мире

"Тигра жалко": пользователи соцсетей грустят из-за смерти Мартина

15:5430.10.2017
(обновлено: 15:56 30.10.2017)
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© Фото : страница зоопарка Денвера в FacebookАмурский тигр Мартин в зоопарке Денвера. Архивное фотоАмурский тигр Мартин в зоопарке Денвера. Архивное фото
© Фото : страница зоопарка Денвера в Facebook

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Новость о смерти от рака амурского тигра Мартина, привезенного из Московского зоопарка в Денвер, огорчила тысячи американцев и россиян: пользователи оставляют сотни соболезнований на страницах социальных сетей двух зоопарков.

Сергей Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Донской призвал проверить, как усыпленный в США тигр мог заболеть лейкемией
История о молодом тигре никого не оставила равнодушным – трехлетний Мартин, перевезенный в США в рамках программы по сохранению амурских тигров, должен был оставить свое потомство вместе с ожидавшей его в Денвере невестой Никитой. Однако обнаруженная лейкемия сразила тигра, не успевшего пройти даже акклиматизационный период. Мартину так и не удалось показаться американской публике.

Путь тигра

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка, Мартин родился в 2014 году от природных самца и самки в столичном Центре воспроизводства редких видов животных. Он участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров.

Трехлетний амурский тигр Мартин-Умар прибыл из Москвы в Денвер (штат Колорадо) 6 июля. С кличкой хищника изначально возникали разночтения: в Московском зоопарке тигра назвали Умар, американцы же предпочли называть его Мартин. "В зоопарке в Москве нам сказали, что его зовут Мартин. Мы его так и называем", — прокомментировали тогда в пресс-службе зоопарка в Денвере.

Амурский тигр Мартин в зоопарке Денвера. Архивное фото
© Фото : Denver Zoological Foundation
В WWF прокомментировали усыпление в Денвере тигра из России
Предполагалось, что Мартин-Умар останется в Денвере насовсем. За переездом тигра в США летом внимательно следили и в Москве: тигр перенес переезд хорошо и чувствовал себя отлично, несмотря на то, что путь его был долгим, дорога в общей сложности заняла полтора дня. В Денвере Мартина уже ждала невеста – шестилетняя Никита. Вместе с ними в новом вольере Денверского зоопарка обитали 7-летние братья – тигры Тимбу и Николай.

Первый месяц своего пребывания в Денвере Мартин-Умар проходил карантин, после чего амурский тигр должен был предстать американской публике. Однако жителям Денвера так и не удалось его увидеть. Как выяснилось позднее, у Мартина диагностировали острую областную лейкемию в финальной стадии. В столичном зоопарке пояснили агентству, что вылечить такую болезнь, в особенности у диких животных, невозможно.

Амурский тигр Мартин в зоопарке Денвера
© Фото : страница зоопарка Денвера в Facebook
В США рассказали подробности о болезни привезенного из России тигра
В субботу, 28 октября, ветеринарными врачами Денверского зоопарка было принято решение об эвтаназии тигра. Мартин-Умар не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

"Несправедливо короткая жизнь"

Новость об усыплении хищника буквально в считанные минуты собрала многотысячные просмотры в Facebook американского зоопарка, несколько тысяч человек откликнулись плачущим смайликом, еще сотни пользователей оставили свои комментарии к сообщению о смерти тигра.

Кто-то соболезновал в связи со смертью животного, другие пользователи призывали сотрудников зоопарка "держаться", кто-то восхищался красотой тигра. Очень многие выражают сожаление, что Мартин прожил так мало.

"Какой красивый малыш! Как несправедливо, что он прожил такую короткую жизнь", — пишет одна из пользовательниц.

"Так жаль. Мой сын ждал дня, когда сможет его увидеть", — делится другая.

День защиты животных: спасение планеты начинается с малого
© РИА Новости / Вера Костамо
День защиты животных: спасение планеты начинается с малого
Свои соболезнования в связи с утратой выразил и московский зоопарк. Там рассказали, что их американские коллеги долгое время переливали Мартину кровь от другого тигра и всячески пытались его спасти, однако болезнь прогрессировала слишком быстро.

В комментариях в соцсетях к посту столичного зоопарка россияне вспомнили, что недавно от старости умерла и белая тигрица Кали.

"Очень жаль. Сначала наша Кали, теперь Мартин", — написала одна из читательниц. "Жаль, тигрика! Даже животные страдают от этой напасти!" — соболезнует другая.

А кто-то даже захотел нарисовать тигра на память: "Это фото Мартина? Очень хочу его нарисовать на память".

Амурский тигр
Амурский тигр

Нещадящая болезнь

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Путь тигра: истории о жизни хищников и их отношениях с человеком
В московском зоопарке рассказали, что перед отправкой у хищника взяли все необходимые анализы, питомец на тот момент был абсолютно здоровым. Это подтвердили и в Денвере, отметив, что медицинские записи Мартина не показывали каких-то значительных патологий.

"Рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасает", – пояснила РИА Новости глава московского зоопарка Светлана Акулова.

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в беседе с агентством рассказал, что лейкемию у животных лечить крайне сложно, и если американские ветеринары сообщили полную информацию о болезни тигра из России, которого усыпили в зоопарке США, то их действия были гуманными.

"Что именно случилось, нам сложно понять. Российские специалисты говорят, что тигр был здоров, ветеринары США – что болен. Ответы дадут вскрытие и экспертиза. Онкология – сложный процесс, и причины его отследить сложно, и мог ли рак развиться за такой короткий период, ученые пока не могут сказать", — уточнил Арамилев.

Жизнь в полоску: интересные факты об амурском тигре
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Жизнь в полоску: интересные факты об амурском тигре
В случае если рак действительно достиг последней стадии, то животное испытывало сильные боли, и его лечение на этом этапе не представляется возможным для ветеринара — нет крови для переливания, нет специальных препаратов.

"Я не представляю, как можно было вылечить животное в этом случае. И если ветеринары США сообщили правду о болезни тигра, то усыпить его — это один из лучших выходов", — заверил Арамилев.

Усыпление является общепринятой практикой в случае неизлечимых у животных болезней, оно проходит для них безболезненно, добавил руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурский тигр: на гербе Приморья и в дикой природе
Диагностирование рака, по мнению экспертов, зачастую не сразу определяют даже у людей, а у животных его выявить гораздо труднее. По словам Арамилева, в дикой природе от естественных причин гибнет до 20% тигров, а рак крови у диких кошек – редкое заболевание, но все же встречается и у них. Он рассказал, что несколько лет назад на Дальнем Востоке у погибшего тигра также обнаружили рак позвоночника.

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОкрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
© РИА Новости / Виталий АньковМеста обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
© РИА Новости / Виталий АньковДлина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
© РИА Новости / Виталий АньковОбласть обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
© РИА Новости / Александр КряжевСвоё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
© РИА Новости / Александр КряжевСостояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
© РИА Новости / Александр КряжевАмурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
© РИА Новости / Виталий АньковУссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
© РИА Новости / Виталий АньковЕсли тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
© РИА Новости / Виталий АньковСкоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
© РИА Новости / Виталий АньковКаждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.
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Московский зоопарк продолжит разводить амурских тигров

После случившегося в Московском зоопарке не планируют проводить дополнительных ветеринарных осмотров животных. Как сообщили РИА Новости в зоосаде, все проверки идут и продолжатся в плановом режиме. Там также отметили, что продолжат сотрудничать с зоопарками других стран.

"Московский зоопарк успешно разводит амурских тигров и передает их в зоопарки всего мира. Это один из самых редких подвидов тигра, в природе этих животных осталось меньше, чем в зоопарках", — отметил собеседник агентства.

Как вести себя при встрече с тигром?
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Если тигр постучался вдруг
Как рассказал агентству Владимир Кревер, Россия участвует в международной программе по обмену животными, чтобы разнообразить генетику размножающихся в неволе видов. При этом зоопарки выполняют важнейшую природоохранную задачу – сохраняют генетическое разнообразие, подчеркнул эксперт.

"Мировое поголовье тигров в зоопарках находится постоянно в кругообороте. Главная задача – сохранить амурский подвид тигров в чистоте, так что подбирается пара для максимально разнообразного генотипа. Поэтому какие-то особи вывозятся из России, какие-то привозятся сюда, чтобы обеспечивать необходимое богатство генофонда российских зоопарков", – заключил Кревер.

В ближайшем будущем столичный зоосад планирует передать родных братьев Мартина в зоопарки Копенгагена и Японии.

Амурские тигры Уссурийского заповедника
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 годуМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 годуМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 годуМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Март 2017 годаМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Март 2017 года
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Март 2017 года
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Апрель 2017 годаМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Апрель 2017 года
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Апрель 2017 года
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Май 2017 годаМолодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Май 2017 года
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Май 2017 года
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНТигрица Серьга, впервые отловленная в Уссурийском заповеднике в 2008 годуТигрица Серьга, впервые отловленная в Уссурийском заповеднике в 2008 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Тигрица Серьга, впервые отловленная в Уссурийском заповеднике в 2008 году
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНФотография молодой тигрицы у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике примерно через неделю после получения ею травмы (рана на левом плече иногда еще кровит). Уссурийский заповедникФотография молодой тигрицы у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике примерно через неделю после получения ею травмы (рана на левом плече иногда еще кровит). Уссурийский заповедник
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Фотография молодой тигрицы у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике примерно через неделю после получения ею травмы (рана на левом плече иногда еще кровит). Уссурийский заповедник
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАНМолодая тигрица уходит от маркировочного дерева в Уссурийском заповедникеМолодая тигрица уходит от маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике
© Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН
Молодая тигрица уходит от маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике
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