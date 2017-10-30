СБУ проведет антитеррористические учения в Закарпатье

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник проведет плановые антитеррористические учения в Закарпатской области, сообщает областное управление СБУ на своей странице в Facebook.

"Тридцать первого октября 2017 года координационная группа антитеррористического центра при управлении СБУ в Закарпатской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение в Мукачево и в отдельных населенных пунктах района. Планируется, что тренировки будут проходить на объектах инфраструктуры города, в условиях, максимально приближенных к реальным", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время учений будет привлечена спецтехника, возможно временное ограничение движения пешеходов и транспортных средств на улицах Мукачева и в ряде сел Мукачевского района.

"Управление СБУ призывает жителей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сохранять спокойствие, соблюдать правила личной безопасности и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — говорится в сообщении.