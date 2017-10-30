СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Известный в Дании изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщил полиции, что она погибла из-за отравления угарным газом на борту подлодки и что он расчленил ее тело.

Как отмечает полиция Копенгагена в пресс-релизе, Мадсен утверждает, что женщина умерла, когда он находился на палубе подлодки. По словам изобретателя, впоследствии он расчленил тело и бросил его фрагменты в бухту Кёге.

Мадсен согласился на новое продление ареста — до 15 ноября. Его подозревают в непристойном обращении с телом, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать о нем статью.

Ким Валль исчезла 10 августа после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus. Сначала изобретатель утверждал, что в тот вечер высадил журналистку на берег. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что женщина погибла после несчастного случая на борту его подлодки. По словам изобретателя, ей на голову упала крышка люка весом 70 кг.

Через несколько дней поисков полицейские обнаружили тело Валль, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября удалось найти ноги и голову журналистки, при этом следов перелома на черепе не было. Полиция продолжает искать руки и пока затрудняется сказать, что именно привело к гибели женщины.