СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Известный в Дании изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщил полиции, что она погибла из-за отравления угарным газом на борту подлодки и что он расчленил ее тело.
Мадсен согласился на новое продление ареста — до 15 ноября. Его подозревают в непристойном обращении с телом, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать о нем статью.
Через несколько дней поисков полицейские обнаружили тело Валль, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября удалось найти ноги и голову журналистки, при этом следов перелома на черепе не было. Полиция продолжает искать руки и пока затрудняется сказать, что именно привело к гибели женщины.