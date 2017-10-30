Националисты из "Азова" пообещали бороться за единство Испании

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", предложили поддержку испанским националистам и заявили о готовности выступить против сепаратизма в южноевропейской стране. Их обращение размещено в Facebook.

"Сегодня популисты и сторонники слабой Европы разъединяют Испанию… Мы выражаем свою поддержку испанским братьям и готовы помочь, если возникнет необходимость", — говорится в заявлении.

В ролике, опубликованном в соцсети, несколько десятков человек жгут файеры на фоне эмблемы "Азова" и надписи "единая, великая и свободная Испания".

Ранее члены так называемого "Всеукраинского союза ветеранов АТО" выразили поддержку официальному Мадриду и объявили о создании воинского формирования для борьбы с каталонскими сепаратистами.

В пятницу парламент Каталонии, опираясь на результаты октябрьского референдума, принял резолюцию о независимости региона. В ответ на это премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске местного парламента и проведении досрочного голосования 21 декабря. При этом власти не исключили участия бывшего главы автономного сообщества в предстоящих выборах.