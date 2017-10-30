На границе Израиля и Палестины нарисовали целующихся Трампа и Нетаньяху

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Австралийский художник Lushsux изобразил поцелуй президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на стене, отделяющий Иерусалим от Вифлеема.
Фотографию граффити художник опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
🇮🇱👨❤️👨🇺🇸 #israelfirst pic.twitter.com/qHxFZ2C5hU— LUSHSUX (@lushsux) 29 октября 2017 г.
Граффити заинтересовало многочисленных туристов, которые фотографировались на его фоне. Через некоторое время изображение закрасили, о чем художник также сообщил в своем Twitter.
Как следует из последнего сообщения граффитиста, поверх изображения с поцелуем появилось новое граффити: Нетаньяху с поднятым вверх пальцем говорит "славно".
The honourable Israeli Prime Minister Benjamin "Bibi" Netanyahu is pleased with yesterday's developments pic.twitter.com/ULbhb5ue5j— LUSHSUX (@lushsux) 30 октября 2017 г.