На границе Израиля и Палестины нарисовали целующихся Трампа и Нетаньяху

Граффити с поцелем Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху на стене между Израилем и Палестиной в Вифлееме, Израиль

Граффити с поцелем Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху на стене между Израилем и Палестиной в Вифлееме, Израиль

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Австралийский художник Lushsux изобразил поцелуй президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на стене, отделяющий Иерусалим от Вифлеема.

Фотографию граффити художник опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

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Как сообщил художник агентству Рейтер, он нарисовал граффити за одну ночь для того, чтобы привлечь внимание к палестинцам, которые, по его мнению, "застряли во внутренней тюрьме".

Граффити заинтересовало многочисленных туристов, которые фотографировались на его фоне. Через некоторое время изображение закрасили, о чем художник также сообщил в своем Twitter.

Как следует из последнего сообщения граффитиста, поверх изображения с поцелуем появилось новое граффити: Нетаньяху с поднятым вверх пальцем говорит "славно".

The honourable Israeli Prime Minister Benjamin "Bibi" Netanyahu is pleased with yesterday's developments pic.twitter.com/ULbhb5ue5j — LUSHSUX (@lushsux) 30 октября 2017 г.

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