КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Почти 50% жителей Украины выступают за введение визового режима между Украиной и РФ, в России за него выступают 34% населения, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился совместно с российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

На вопрос, какими бы они хотели видеть отношения Украины и РФ, 49% опрошенных жителей Украины ответили, что видят их такими, как с любыми другими странами – с закрытыми границами, визами и таможнями, в России так считают 34%. Сорок процентов опрошенных на Украине считают, что две страны должны быть независимыми, но дружественными – с открытыми границами, без виз и таможен. В России аналогичным образом высказались 49%. При этом 4% респондентов на Украине считают, что Украина и РФ должны объединиться в одну страну. В России так считают 11%.

Аналогичный опрос, проведенный КМИС и "Левада-Центром" в мае этого года, показал, что на Украине за введение визового режима с РФ выступали 43% опрошенных (в России 35%), за дружественные отношения между странами высказывались 47% (в России 50%), за объединение двух государств в одну страну — 4% украинцев (в России 11%).

Опрос на Украине проводился с 16 сентября по 1 октября среди совершеннолетнего населения всех регионов страны за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего было опрошено 2,04 тысячи человек. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,3%. В России опрос проводился в период 15-19 сентября 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.