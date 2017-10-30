Боевики "Талибана"* начали наступление на севере Афганистана, пишут СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотни боевиков радикального движения "Талибан"*, среди которых есть иностранцы, предприняли наступление на один из районов провинции Баглан на севере Афганистана, передает агентство Синьхуа.

"Сотни боевиков "Талибана"* в понедельник утром организовали широкое наступление на контрольно-пропускные пункты, чтобы захватить район Бурка, ожесточенные бои продолжаются", — приводит агентство слова неназванного чиновника.

По данным агентства, губернатор района Мавлави Шамсудин подтвердил, что порядка 700 боевиков, в числе которых есть иностранцы, атаковали КПП, расположенные на границах района. Бои ведутся с утра понедельника. По данным Шамсудина, афганские военные ликвидировали шесть боевиков. О потерях среди силовиков не сообщается.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористические организации, запрещенные в России