СМИ рассказали об участниках "нападения" на воинскую базу в Одессе

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Среди неизвестных в балаклавах, которые якобы участвовали в рейдерском захвате части территории военного объекта в Одессе, были участники военной операции в Донбассе, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

В воскресенье командование воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество, они представлялись представителями ТРЦ City Center. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявив, что там проводились строительные работы и вывозился мусор, но за пределами воинской части. Руководитель одесского ТРЦ City Center Андрей Халахур заявил, что строительные работы у воинской части в Одессе проводятся на законных основаниях, а объект никто не собирался захватывать. Вместе с тем военная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы. Следователи дадут правовую оценку действиям военной стражи и командования части, а также установившим забор на ее территории предпринимателям.

"Активист движения "Свободные люди" Тодор Пановский подтвердил информацию о том, что люди в масках были участниками АТО, и упрекнул администрацию центра в том, что та натравливает АТОшников на военных, дискредитируя тем самым вооружённые силы Украины", — говорится в сообщении.

По информации издания, среди участников конфликта также были "представители патриотически-настроенной общественности".