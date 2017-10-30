Отставка Барзани поспособствует выходу Курдистана из кризиса, заявили в ДПК

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отставка президента Иракского Курдистана Масуда Барзани не приведет к разрастанию политического кризиса в автономии, а, наоборот, успокоит оппозицию, считает представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

В воскресенье в законодательном собрании курдской автономии было зачитано послание Барзани, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.

"Заседание парламента провели в присутствии всех (партий), "Горан" (влиятельная оппозиционная партия — ред.) тоже принимала участие. Поэтому это (отставка Барзани) такой позитивный шаг на пути объединения", — заявил Бабакр.

По его мнению, сейчас необходимо вернуть партии "Горан" министерские посты, которые раньше занимали ее представители. Кроме того, считает Бабакр, министерству курдского ополчения пешмерга нужно предпринять усилия по объединению всех разрозненных подразделений. Сейчас бригады курдского ополчения распределены по партийному принципу и зачастую подчиняются не центральному командованию, а партийным лидерам.