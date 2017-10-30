В Зальцбурге Boeing едва не задел крылом посадочную полосу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В аэропорту Зальцбурга Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air совершил опасный маневр при попытке сесть. Произошедшее попало на видео.

Из-за сильного ветра лайнер резко наклонился вправо и чуть не задел крылом взлетно-посадочную полосу. Затем самолет коснулся земли задними шасси и снова начал набирать высоту.

Сесть в Зальцбурге лайнеру так и не удалось, и экипажу пришлось вернуться во Франкфурт. Как позже сообщили в пресс-службе Enter Air, в результате инцидента никто не пострадал.