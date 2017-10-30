Стало известно, когда пройдут выборы президента Иракского Курдистана

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пост президента в Иракском Курдистане сохранится, выборы пройдут в июле 2018 года, одновременно с парламентскими, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

В воскресенье в законодательном собрании курдской автономии было зачитано послание Масуда Барзани, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября. Срок президентских полномочий Барзани истек еще в 2013 году, а затем дважды продлевался парламентом и судом.

"Снова, да, президент снова будет избираться. Пост президента сохраняется", — заявил Бабакр РИА Новости. Как и планировалось ранее, выборы нового президента состоятся одновременно с парламентскими. Сейчас они назначены на июль 2018 года.

Что касается личного участия Барзани в выборах, то он вряд ли будет баллотироваться повторно.

"Нет, я не думаю", — заявил Бабакр. Он напомнил также, что перед референдумом (о независимости Курдистана от Багдада — ред.) Барзани обещал, что ни он, ни члены его семьи не будут участвовать в новых выборах. Кроме того, считает Бабакр, Барзани устал от президентского поста – перед референдумом он столкнулся с давлением международного сообщества, есть внутренние политические и экономические проблемы.

"Хорошо, что инфаркт не получил. Я смотрю на его лицо, он сильно изменился. Это не какой-то радостный пост, (президент) в Курдистане. Может быть, в других странах этот пост более интересный, там больше плюсов", — считает Бабакр.