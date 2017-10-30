В Киеве обещают внести в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

"Завтра мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", — сказал Климкин на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом в Киеве.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам росссийского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".