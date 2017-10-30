В ЛНР рассказали о поддержке международных организаций в вопросе по пленным

ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Международные организации поддерживают самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики в вопросе обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", заявил журналистам на брифинге и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Международные организации нас поддерживают в том вопросе, что формула "всех на всех" определена на самом раннем этапе формирования мирного переговорного процесса в Минске, она лежит в основе этого процесса. И если Украина пытается сделать ревизию этой формулы, она ставит под вопрос, в принципе, состоятельность всего минского процесса", — сказал Дейнего.

Он уточнил, что в работе группы по гуманитарным вопросам контактной группы в Минске обсуждение упирается в то, что Киев системно пытается уйти от формулы "всех на всех" и исключить отдельные категории удерживаемых лиц из списков, по которым предполагается проводить обмен.

"Соответственно, выйти на какие-то конкретные списки конкретных людей пока не удается", — подчеркнул Дейнего.