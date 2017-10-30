Парламент Каталонии признал решение испанских властей о его роспуске

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (298)

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного органа.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.

Сегодня утром спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За нее проголосовали 70 депутатов, при том что в законодательном органе 135 народных представителей. При этом документ не опубликовали ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону там должны публиковаться все документы для их вступления в силу.

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида.

Премьер Мариано Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе главу правительства Карлеса Пучдемона и распустил парламент автономии. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.