ВСУ получили в 2017 году 875 единиц вооружения и техники, заявил Лысенко

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в этом году получили 875 единиц вооружения и военной техники, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

"С начала этого года в вооруженные силы Украины поставлено 875 единиц вооружения и военной техники, в том числе десять самолетов, два вертолета, 67 единиц бронетанкового вооружения, бронетехники, 26 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 319 грузовых, санитарных и пассажирских автомобилей", — сказал Лысенко в понедельник на брифинге.

Также, по его словам, в этом году по результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ принято 17 образцов нового и модернизированного вооружения и военной техники. Лысенко также сообщил, что за последние два года на вооружение ВСУ уже принято 36 образцов вооружения и военной техники.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.