Правительство Кувейта попросило об отставке, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Правительство Кувейта во главе с премьер-министром Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом попросило эмира страны Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха о своей отставке, сообщает телеканал Sky News Arabia.

О причинах обращения пока не сообщается. Премьер, принадлежащий к правящей семье Кувейта, руководил правительством с 2011 года.

Как отмечается, в ближайшие дни парламент должен был обсудить вынесение вотума недоверия двум членам правительства – госминистру по делам совета министров и исполняющему обязанности министра информации.