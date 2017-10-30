Транзит нефти из Киркука через турецкий порт Джейхан остановлен, пишут СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Транзит нефти из иракской провинции Киркук через турецкий порт Джейхан был остановлен в понедельник рано утром, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные агента порта.

Агент порта добавил, что не обладает информацией, когда поставки возобновятся.

Объем транзита до прекращения составлял в среднем 264 тысячи баррелей в сутки. Обычно транзит нефти по трубопроводу "Киркук — Джейхан" составляет около 600 тысяч баррелей в сутки, однако в середине октября он резко упал на фоне конфликта в Иракском Курдистане.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.