Путин посетит Иран 1 ноября

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин 1 ноября посетит Тегеран для участия во встрече с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что лидеры обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия трех стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также Путин проведет двусторонние встречи с Роухани и Алиевым.

Ранее в иранском посольстве в Азербайджане сообщали, что президенты будут говорить, в частности о проекте транспортного коридора Север — Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией.