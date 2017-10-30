Главы МАГАТЭ и Росатома на встрече в ОАЭ обсудили ядерную энергетику и Иран

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заявил РИА Новости, что провел встречу с генеральным директором российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым, на которой обсуждался ряд вопросов, включая ядерную энергетику.

"Мы обсудили ряд вопросов, сотрудничество МАГАТЭ и Росатома находится на хорошем уровне. Эта встреча является частью непрерывного диалога между нами. Мы обсудили ядерную энергетику, мой недавний визит в Иран и другие (темы – ред.). Всегда приятно встретиться с Лихачевым", — сказал Амано на полях международной министерской конференции по атому в столице ОАЭ.

В минувшие выходные Амано находился с визитом в Тегеране, где встречался с иранским президентом Хасаном Роухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбаром Салехи. Там Амано подтвердил, что обязательства Ирана, взятые на себя в ядерной сфере, осуществляются.