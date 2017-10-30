СМИ: у китаянки в носу вырос зуб

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Китайские врачи удалили у женщины выросший в носу зуб, сообщает Daily Mail.

По данным издания, пациентка в течение многих лет жаловалась на заложенность и кровотечения из носа. Сама она считала, что у нее хронический ринит, однако настоящую причину назвали отоларингологи из государственной больницы провинции Хунань.

Chinese woman who suffered nosebleeds for decades is shocked to discover a TOOTH growing in her nose https://t.co/EM0EspV5wq — Daily Mail Online (@MailOnline) 30 октября 2017 г.

​Рентгеновский снимок показал, что в правой носовой полости женщины находится инородное тело. Врачи решили, что туда попал небольшой камень, и решили удалить его. Однако во время операции выяснилось, что в носу пациентки рос зуб.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, у нее прекратились кровотечения и исчезла заложенность.

Как пояснил изданию врач-стоматолог, зубы действительно могут расти не только в ротовой полости, но случаи их появления в носу крайне редки.