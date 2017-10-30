В ЛНР допустили возможность признания независимости Каталонии

ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики допускают признание независимости Каталонии, заявил в понедельник на брифинге исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Это вопрос двухсторонний. Здесь нужно налаживать отношения, выходить на какой-то диалог, а к чему приведет этот диалог, посмотрим в последующем. Взаимное признание было бы, наверное, интересным. Признание наше (со стороны ЛНР — ред.) в одностороннем порядке Каталонии веса никакого не прибавит, а тем более, если мы признаем Каталонию, а она нас не признает", — сказал Дейнего.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".