В ЛНР допустили возможность признания независимости Каталонии

ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики допускают признание независимости Каталонии, заявил в понедельник на брифинге исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".