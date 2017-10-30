В ДНР заявили, что Киев затягивает процесс обмена пленными

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы провести обмен пленными в Донбассе, но Киев затягивает этот процесс, заявила в понедельник представитель ДНР в гуманитарной подгруппе по Украине, омбудсмен Дарья Морозова.

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине прошел в Минске 27 октября.

"Я предлагаю осуществить обмен всех установленных на всех установленных. Данный вопрос был вынесен на заседание трехсторонней контактной группы, где представителей республик поддержали в необходимости скорейшего обмена", — сказала Морозова журналистам, комментируя прошедшие в Минске переговоры.

При этом она обвинила Киев в затягивании процесса обмена пленными. "Официальный Киев целенаправленно делает все возможное и намеренно затягивает процесс обмена по надуманным предлогам. На самом деле обе стороны готовы обменять пленных, но представители Украины упорно не хотят отдавать 58 человек, которых мы запрашиваем", — пояснила Морозова.

Кроме того, омбудсмен ДНР отметила, что на данный момент "нет аргументированных препятствий, не позволяющих провести обмен". "Обе стороны готовы к освобождению удерживаемых лиц, но мы не можем договориться в связи с отсутствием политической воли украинских властей", — сказала она.