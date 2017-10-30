Эксперт рассказала о последствиях отставки Барзани в Курдистане

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Несмотря на отставку Масуда Барзани с поста президента Иракского Курдистана, правового вакуума и внутриполитического кризиса в автономии не возникнет, уверена советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

В воскресенье в законодательном собрании курдской автономии было зачитано послание Барзани, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.

"Масуд Барзани останется членом Высшего совета Иракского Курдистана. Он обладает реальной властью. К тому же он уже вошел в историю курдского народа как политик, который провел референдум по независимости Иракского Курдистана, что получило почти безусловную поддержку населения. Правового вакуума до выборов в Курдистане в следующем году возникнуть не должно. Ситуация остается под контролем, хотя стычек между самими курдами исключать тоже нельзя. Но такого, что все рушится, не будет", — заявила Супонина РИА Новости.

По оценке эксперта, разногласия между партиями в Курдистане сохраняются, но они не так велики, чтобы в ближайшее время привести к внутреннему кризису.

Кроме того, она напомнила, что накануне референдума о независимости Иракского Курдистана Барзани обещал уйти в отставку до 1 ноября.

Что касается отношений автономии с Багдадом, то в них "все останется по-прежнему", считает Супонина. "Более того, отставка Барзани может успокоить некоторые горячие головы в Багдаде. Пока политики Багдада и Эрбиля ведут себя разумно, не доводя вялотекущий конфликт до уровня опасного противостояния", — отметила она.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.