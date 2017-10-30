Треть каталонцев выступают за независимость от Испании, показал опрос

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (295)

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. Только треть каталонцев выступают за независимость региона от Испании, сообщается в опросе компании Sigma Dos, подготовленного для издания El Mundo.

Было опрошено 1000 человек. За отделение высказались 33,5%, за сохранение статуса автономии Каталонии в составе Испании — 58,3%, 8,1% воздержались от ответа.

Согласно данным, приведенным 28 октября изданием Pais со ссылкой на опрос центра изучения общественного мнения Metroscopia, из 500 опрошенных человек только 29% жителей Каталонии поддерживают независимость региона.

В воскресенье El Mundo приводило результаты опроса агентства Sigma Dos, согласно которому 42,5% каталонцев готовы голосовать за партии, выступающие за независимость региона; партии, поддерживающие сохранение Каталонии в составе Испании, получили чуть большую поддержку – 43,4%. Опрос 1000 жителей региона проводился в период с 23 по 26 октября.

В 2015 году 47,7% опрошенных выступали за независимость Каталонии, напоминает El Mundo.

Правительство Испании заявило о роспуске нынешнего состава парламента Каталонии, принявшего 27 октября резолюцию о независимости, и объявило о проведении досрочных выборов 21 декабря.