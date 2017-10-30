Треть каталонцев выступают за независимость от Испании, показал опрос

МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. Только треть каталонцев выступают за независимость региона от Испании, сообщается в опросе компании Sigma Dos, подготовленного для издания El Mundo.
Согласно данным, приведенным 28 октября изданием Pais со ссылкой на опрос центра изучения общественного мнения Metroscopia, из 500 опрошенных человек только 29% жителей Каталонии поддерживают независимость региона.
В 2015 году 47,7% опрошенных выступали за независимость Каталонии, напоминает El Mundo.
Правительство Испании заявило о роспуске нынешнего состава парламента Каталонии, принявшего 27 октября резолюцию о независимости, и объявило о проведении досрочных выборов 21 декабря.