В СЦКК оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе практически приблизилась к той, которая была до объявления "школьного" перемирия, но есть надежда на ее стабилизацию, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В конце лета контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Ситуация на линии соприкосновения практически приблизилась к состоянию до объявления "школьного" перемирия. Здесь сработало много факторов, среди которых — и события на дипломатическом уровне, и военная составляющая. Недавно в подразделениях вооруженных сил Украины, которые находятся в Донбассе, прошла ротация, обновленные силы пытаются огнем прощупать линию обороны ДНР. И это дополнительный дестабилизирующий фактор. Но мы надеемся, что ситуация сможет стабилизироваться", — сказал Якубов.