Силовики обстреляли окрестности 13 населенных пунктов, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (302)

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окрестности 13 населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 34 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе.

"На донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия по прилегающим районам 11 населенных пунктов… На горловском направлении противник вел огонь с применением различных типов гранатометов, БМП и стрелкового оружия по Зайцево и Железной Балке", — сказал Басурин.