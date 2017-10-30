В США более 900 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число жителей северо-востока США, оставшихся без электричества из-за сильных ливней и ветра, увеличилось до 930 тысяч человек, сообщает телеканал NBC Boston.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды без света остались 500 тысяч человек.

В штате Массачусетс из-за непогоды электроэнергии лишились более 269 тысячи человек, в Род-Айленде – более 144 тысячи человек и свыше 152 тысяч — в штате Коннектикут. Около 231 тысячи потребителей оказались отключены от системы электроснабжения в штате Нью-Гэмпшир, 95 тысяч — в штате Мэн, 41 тысяча — в Вермонте.

More than 930,000 people in New England without power in the wake of powerful storm. https://t.co/rE1w2VqTGq — NBC Boston (@nbcboston) 30 октября 2017 г.

Сильные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром, обрушились на часть восточного побережья США в воскресенье. Ветер ураганной силы валит деревья, в некоторых районах скорость ветра достигает 60 миль в час (около 96 километров в час). Ожидается, что из-за неутихающего ветра отключения электроэнергии могут продолжиться. Синоптики советуют местным жителям заблаговременно заряжать мобильные телефоны и запасаться фонарями. В некоторых районах Новой Англии могут возникнуть подтопления, отмечают синоптики.