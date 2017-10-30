В Бельгии задержали четверых человек по делу о теракте в поезде в 2015 году

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция Бельгии задержала четверых человек в ходе обысков по делу о теракте в скоростном поезде, следовавшем из Амстердама в Париж через Брюссель в 2015 году, сообщила бельгийская федеральная прокуратура.

Обыски прошли в понедельник утром по шести адресам в брюссельских коммунах Моленбек-Сен-Жан и Андерлехт, брюссельском районе Лакен, а также в городах Анден и Марш-ан-Фамен в Валлонии.

"Четыре человека были задержаны для допроса. Судебный следователь позже решит, помещать ли их под стражу", — говорится в коммюнике.

Прокуратура отмечает, что "оружие и взрывчатка найдены не были".

В августе 2015 года злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в скоростном экспрессе Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж. Пострадали три человека. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам, среди которых были двое американских военных, один из них получил огнестрельное ранение, второй — ножевое.