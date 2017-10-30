В ЛНР прокомментировали предложение ввести миротворцев ООН в Донбасс

ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Предложение ввести миротворцев в Донбасс является попыткой отклониться от минского процесса урегулирования в регионе, заявил журналистам на брифинге и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курта Волкера заявил, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут до конца года не только подготовить, но и проголосовать за нее. Заявление Волкера озвучил депутат Верховной рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем по итогам встречи депутатов.

"Постоянно поднимает (украинская сторона — ред.) вопрос о границах в публичной сфере, и это звучит довольно часто в последнее время, в связи с попытками Украины ввести миротворцев ООН на границу народных республик с РФ. Это попытки уйти от минского процесса, это попытки отклонится от логики, прописанной в минских документах, и порвать все основы мирного урегулирования", — сказал Дейнего

По словам спикера, ЛНР не идет ни на какие отклонения от минского процесса. Он уточнил, что вопрос отдельного контингента ООН, который был представлен Советом безопасности в проекте резолюции РФ, остается в той же плоскости: "это некие специальные силы ООН, которые должны обеспечивать безопасность деятельности СММ ОБСЕ в зоне линии соприкосновения"

"Вполне очевидно, что они (официальный Киев — ред.) изучали европейский опыт. Они очень серьезно оглядываются туда, и вопрос повторения Сербской Краины, наверное, у них один из первоочередных вопросов", — сказал Дейнего.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявление Волкера о мандате ООН в Донбассе попыткой срыва минских соглашений.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Между тем Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.