В ДНР сообщили о гибели человека из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (300)

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что силовики 34 раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"В результате минометного обстрела со стороны противника погиб один военнослужащий ДНР", — сказал Басурин журналистам.