Часть отправленных в отставку каталонских политиков вышли на работу

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (294)

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Некоторые каталонские политики, отправленных в отставку решением испанского правительства, вышли утром на работу.

Занимавший должность главы совета по территориям Жозеп Руль опубликовал в социальных сетях фотографию из своего офиса. "В кабинете, выполняя обязанности, которые поручил народ Каталонии", — написал он в Twitter , добавив хештег "продолжаем".

После этого в кабинет поднялись два сотрудника каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra и сообщили Рулю, что его действия попадают под статью "незаконное присвоение полномочий".

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 октября 2017 г.

​Через некоторое время Руль вышел из здания и отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии.

"Продолжаем намеченный рабочий план", — добавил политик.

При этом около здания находится около десятка человек из так называемого "комитета защиты" — сторонники независимости Каталонии.

В здание парламента пришла спикер Карме Форкадель. В Twitter она опубликовала соответствующее видео, сопроводив его постом "продолжаем работать". Однако официально Форкадель сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.

Забирайте вещи и уходите

В здание женералитета на площади Сан Жауме прибыли генеральный секретарь по информации Жауме Клотет, генеральный директор по информации каталонского правительства Микель Гамисанс, другие сотрудники.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил в интервью телеканалу Antena3, что правительство дает "несколько часов" бывшим советникам и другим высокопоставленным сотрудникам женералитета, чтобы они смогли забрать вещи.

Сам бывший глава женералитета Карлес Пучдемон утром опубликовал в Instagram фотографию, сделанную из здания, и сопроводил ее словами "добрый день". Однако подтверждений, что он утром мог находиться в здании, нет, фотография могла быть сделана раньше.

В ближайшее время, по данным газеты La Vanguardia, Пучдемон примет участие в заседании Национального комитета Каталонской европейской демократической партии. Там же ожидают другого бывшего главу женералитета, председателя этой партии Артура Маса.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Премьер Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе главы правительства Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.