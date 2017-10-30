Часть отправленных в отставку каталонских политиков вышли на работу

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Некоторые каталонские политики, отправленных в отставку решением испанского правительства, вышли утром на работу.
После этого в кабинет поднялись два сотрудника каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra и сообщили Рулю, что его действия попадают под статью "незаконное присвоение полномочий".
Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 октября 2017 г.
Через некоторое время Руль вышел из здания и отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии.
"Продолжаем намеченный рабочий план", — добавил политик.
При этом около здания находится около десятка человек из так называемого "комитета защиты" — сторонники независимости Каталонии.
В здание парламента пришла спикер Карме Форкадель. В Twitter она опубликовала соответствующее видео, сопроводив его постом "продолжаем работать". Однако официально Форкадель сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.
🎥 La presidenta @ForcadellCarme acaba d’arribar al #Parlament. pic.twitter.com/jcy7z5KfUo— Jordi Corbalan 🎗 (@jcorbalan) 30 октября 2017 г.
Забирайте вещи и уходите
Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил в интервью телеканалу Antena3, что правительство дает "несколько часов" бывшим советникам и другим высокопоставленным сотрудникам женералитета, чтобы они смогли забрать вещи.
Сам бывший глава женералитета Карлес Пучдемон утром опубликовал в Instagram фотографию, сделанную из здания, и сопроводил ее словами "добрый день". Однако подтверждений, что он утром мог находиться в здании, нет, фотография могла быть сделана раньше.
В ближайшее время, по данным газеты La Vanguardia, Пучдемон примет участие в заседании Национального комитета Каталонской европейской демократической партии. Там же ожидают другого бывшего главу женералитета, председателя этой партии Артура Маса.
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Премьер Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе главы правительства Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.