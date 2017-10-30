Неизвестные убили курдского журналиста в Киркуке, сообщили СМИ

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди убили оператора курдского телеканал Kurdistan TV в его собственном доме в городе Дакук в провинции Киркук, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на руководителя Kurdistan TV.

Киркук ранее стал ареной противостояния Багдада и курдской автономии, проведшей 25 сентября без согласия центральных властей референдум о независимости. Багдад после референдума принял решение вновь развернуть свои войска в провинции, которую курды контролировали последние годы, хотя она не входит в автономию по конституции.

"Вчера ночью несколько неизвестных вооруженных людей в масках взяли штурмом дом нашего оператора Аркана Шарифи и убили его", — сообщил руководитель Kurdistan TV Карван Акраи.

По его словам, оператор был убит на глазах у своей семьи. Он отметил, что полиция расследует произошедшее и канал будет ждать результатов.

Отмечается, что Шарифи проработал на местном канале 13 лет, у него остались две дочери и сын. Он также руководил начальной школой в районе Дакука.