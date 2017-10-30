Неизвестные убили курдского журналиста в Киркуке, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди убили оператора курдского телеканал Kurdistan TV в его собственном доме в городе Дакук в провинции Киркук, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на руководителя Kurdistan TV.
"Вчера ночью несколько неизвестных вооруженных людей в масках взяли штурмом дом нашего оператора Аркана Шарифи и убили его", — сообщил руководитель Kurdistan TV Карван Акраи.
Отмечается, что Шарифи проработал на местном канале 13 лет, у него остались две дочери и сын. Он также руководил начальной школой в районе Дакука.