В Британии задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Великобритании задержали в городе Норталлертон, графство Норт-Йоркшир, двоих 14-летних подростков "по подозрению в подготовке акта терроризма", сообщает газета Darlington & Stockton Times.

После задержания в Норталлертоне в субботу подростков перевели в полицейское отделение в Уэст-Йоркшире, где они продолжают находиться под стражей. Подробностей по поводу того, что могли готовить подростки, полиция не приводит.

"Сотрудники полиции полагают, что это единичный случай и жителям других мест ничего не угрожает", — заявил официальный представитель полиции Норт-Йоркшира.

После задержания полиция провела несколько обысков в Норталлертоне, в окрестностях города также наблюдалось увеличенное присутствие правоохранительных органов. Детали операции также не известны.