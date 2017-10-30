Мадрид уволил главу представительства Каталонии при Евросоюзе, пишут СМИ

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (293)

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава постоянного представительства Каталонии при Евросоюзе Амадеу Альтафадж оказался в списке более 140 каталонских чиновников, уволенных после принятия резолюции о независимости этого испанского региона, сообщила в понедельник электронная версия европейского издания газеты Politico.

"Мадрид уволил посла при ЕС", — пишет издание. РИА Новости пока не удалось подтвердить эту информацию в представительстве Каталонии в Брюсселе.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".