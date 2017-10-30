Учения стратегических ядерных сил США не опасны для России, заявил Кисляк

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учения ядерных сил США не могут не настораживать, особенно принимая во внимание структуру стратегических наступательных сил, которую выстраивает Вашингтон, но они не представляют опасности для РФ, заявил РИА Новости бывший посол России в США, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
"Возникает ощущение, что США продолжают свои претензии на роль глобального политического полицейского. Это не может не настораживать, особенно учитывая структуру стратегических наступательных сил, которую они выстраивают", — сказал Кисляк.
По его словам, такой вывод можно сделать из заявленных целей учений.
Кисляк отметил также, что учения США не несут опасности для России.
"Безопасность России надежно обеспечена, для этого существуют все необходимые средства сдерживания, которые при необходимости могут быть переведены в состояние полной боеготовности", — заявил он.
В середине сентября прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников Генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих отрабатывали задачи на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.