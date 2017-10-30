Учения стратегических ядерных сил США не опасны для России, заявил Кисляк

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк перед заседанием Совета Федерации РФ. 10 октября 2017

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк перед заседанием Совета Федерации РФ. 10 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учения ядерных сил США не могут не настораживать, особенно принимая во внимание структуру стратегических наступательных сил, которую выстраивает Вашингтон, но они не представляют опасности для РФ, заявил РИА Новости бывший посол России в США, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Ранее официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир заявил РИА Новости, что США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

"Возникает ощущение, что США продолжают свои претензии на роль глобального политического полицейского. Это не может не настораживать, особенно учитывая структуру стратегических наступательных сил, которую они выстраивают", — сказал Кисляк.

По его словам, такой вывод можно сделать из заявленных целей учений.

"Существует разница между американскими и российскими учениями. Если наши учения всегда направлены на обеспечение собственной безопасности, то американцы, судя по высказываниям официальных лиц, на этих учениях будут тренироваться оказывать разноплановое воздействие на любого противника, в любое время и в любой точке мира", — подчеркнул сенатор.

Кисляк отметил также, что учения США не несут опасности для России.

"Безопасность России надежно обеспечена, для этого существуют все необходимые средства сдерживания, которые при необходимости могут быть переведены в состояние полной боеготовности", — заявил он.

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в четверг принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами (СЯС), в ходе которой было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

В середине сентября прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников Генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих отрабатывали задачи на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.