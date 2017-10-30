Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми хоккеистами. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми хоккеистами. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Легенда канадского хоккея Гордон "Ред" Беренсон поделился с изданием Detroit Free Press впечатлениями от визита в Россию и от встречи с Владимиром Путиным.

Беренсон вместе с другими бывшими участниками канадской сборной по хоккею приезжал в Россию в сентябре на мероприятия, приуроченные к 45-летию хоккейной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

По его словам, из Москвы их вместе с бывшими советскими игроками доставили в Сочи, где российские президент хотел выказать им свое уважение.

Путин присоединился к игрокам во время просмотра хоккейного матча.

"Он был через два сидения от меня. Мы спустились на лед после игры, и он объяснял игрокам, этим 14-летним ребятам, всю важность нашего присутствия и того, что та серия означала для советского хоккея, и как этот спорт изменился", — вспоминает Беренсон.

Путин в этой ситуации напоминал не политика, а тренера, считает он.

"Я увидел его другую сторону. Я увидел в нем [хоккейного] фаната, который заботится о детях. Он не говорил с ними свысока. Он общался с ними так, как будто был частью команды", — отмечает бывший канадский хоккеист.

После мачта игроков повезли на частный ужин, на котором также присутствовал Путин.

"Это был частный ужин с развлекательной программой, и я бы сказал, что русское гостеприимство било через край. Это было запоминающееся событие, особенно ввиду его (Путина — ред.) присутствия", — рассказывает Беренсон.

Он отметил, что Россия очень сильно изменилась с 1972 года, когда он приезжал сюда как игрок канадской сборной. По его словам, страна стала более дружелюбной и открытой.

"Все очень, очень сильно изменилось. Больше современных, красивых машин, хороших дорог, хороших магазинов, хороших отелей. Я думал: "Зачем я возвращаюсь в Россию в своем возрасте?". Но я рад, что вернулся. Я был впечатлен. Все было гораздо лучше, чем я думал", — резюмирует канадец.