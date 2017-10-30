В Бельгии после столкновений турок с курдами пострадали четыре человека

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Четыре человека получили ранения, еще около 40 были задержаны в ночь на понедельник в Антверпене в ходе столкновений между этническими турками и курдами, сообщили РИА Новости в полиции этого второго по величине города Бельгии.

"Четверо получили ранения, около 40 задержаны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших был один полицейский. За нелегальное ношение огнестрельного оружия взяты под арест двое участников стычки.

Как сообщило агентство Belga, когда сотрудники полиции попытались навести порядок, участники столкновений отбивались от них деревянными битами и железными прутьями, а также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

По его данным агентства, стычки между турками и курдами в Антверпене начались в пятницу, после того как автобус с участниками кампании в поддержку освобождения из тюремного заключения в Турции лидера Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) Абдуллы Оджалана случайно заехал в преимущественно населенный турками район Антверпена.