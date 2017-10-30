Малайзия может разорвать дипломатические отношения с Северной Кореей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак сообщил, что страна рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Северной Кореей, пишет издание Malay Mail.

Сообщается, что такую позицию Разак занял после консультаций с американским лидером Дональдом Трампом в ходе своего визита в США в сентябре, а также после гибели брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

"Я говорил, что Малайзия предприняла все шаги, чтобы соблюсти все резолюции ООН, касающиеся угрозы со стороны Северной Кореи, включая сокращение дипломатических кадров страны в Малайзии. Мы размышляем о наших контактах с Северной Кореей, в том числе о прекращении политических и экономических отношений. Малайзия думает о закрытии своего посольства в Пхеньяне и переносе его в Пекин", — заявил премьер в ходе выступления в парламенте.

Политик добавил, что Малайзия разорвала заключенное с КНДР соглашение о безвизовом режиме после инцидента с Ким Чен Намом. Также сообщалось, что малайзийские власти запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой.

Подозрения в ходе расследования убийства Ким Чен Нама пали на саму КНДР, которую считают причастной к его смерти, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР. Несколько северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту, вместе с тем сразу покинули Малайзию.