В Афганистане при нападении боевиков "Талибана"* погибли шесть полицейских

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Шесть полицейских погибли на юге Афганистана в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По данным телеканала, в ночь с воскресенья на понедельник боевики напали на КПП в провинции Забуль. В ходе столкновения еще восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

"Бои продолжались семь часов, за это время были убиты восемь боевиков "Талибана"*, еще 12 были ранены", — приводит телеканал заявление чиновников. По их данным, силам безопасности удалось отразить атаку талибов.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористические организации запрещенные в России