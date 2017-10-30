МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Амурский тигр Мартин (Умар) из России, которого усыпили из-за обнаруженной у него лейкемии в Денверском зоопарке, был абсолютно здоров перед отправкой, сообщила РИА Новости гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник.

Мартина (в России он носил имя Умар) усыпили в субботу в возрасте трех лет, после того как у него обнаружили лейкемию в финальной стадии. Тигра привезли из Москвы в июне, и он не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

"Перед отправкой тигра провели все анализы, они у нас есть. Питомец был абсолютно здоров. Но рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасает. Нам написал зоопарк Денвера, что тигру переливали кровь достаточно долго от другого тигра, пытались спасти, но болезнь быстро прогрессировала и спасти его не удалось" — сказала Акулова.