МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко (позывной Филин) считает, что стрелять в регионе перестанут уже к концу года. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

"Вещий сон у меня был", — пояснил комбат.

По его мнению, Украина сможет вернуть контроль над Крымом и Донбассом, но только через много лет.

"Донбасс, думаю, лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь", — сказал Власенко.

Власенко добавил, что жителей Донбасса и Крыма надо довести до такого состояния, чтобы они "снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно".

"Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос", — пояснил Филин.

На прошлой неделе командир пятого отдельного батальона экстремистской "Украинской добровольческой армии" Владислав Литвин заявил, что вернуть Крым Киеву будет проще, чем Донбасс. По его мнению, в этом украинским военным поможет ракетное оружие, которого "теоретически должно хватить" для уничтожения военных баз на территории полуострова.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с исторической родиной проголосовали более 95% жителей республики. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

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