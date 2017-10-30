В Швеции неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет

СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Неизвестные проникли на территорию аэропорта шведского города Елливаре и повредили самолет, готовящийся вылететь в Стокгольм, рейс отменен, сообщила в понедельник шведская газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.
По данным газеты, речь идет о самолете шведской авиакомпании Nextjet.
"Есть обстоятельства, из-за которых есть подозрения на саботаж. Поэтому мы решили отменить рейс", — сказал изданию представитель Nextjet Хеннинг Линдберг.
Как пояснили изданию в полиции, сообщение в отделение поступило в 07.30 мск.
На месте работают следователи.