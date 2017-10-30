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США предупредили Россию о начале стратегических ядерных учений

11:4530.10.2017
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© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фотоАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
© AP Photo / Charlie Riedel

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США начали стратегические ядерные учения учения Global Thunder. Вашингтон заранее предупредил об этом Москву.

"Согласно положениям СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях", — сказал РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир.

По его словам, Китай, у которого есть ядерное оружие, не проинформировали о маневрах, поскольку у Вашингтона нет с Пекином соглашения, которое требует такого уведомления.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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Говоря о предстоящих маневрах, представитель STRATCOM напомнил, что Global Thunder проводятся ежегодно.

Магуир рассказал, что на учениях отработают возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

"Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность", — заключил представитель командования.

"Угрозы нет"

В Госдуме прокомментировали начавшиеся в США учения, сравнив их с прошедшими в России. Депутат Алексей Чепа считает, что Вашингтон пытается показать свои военные возможности.

По его словам, эти учения вряд ли продемонстрируют что-то такое, что могло бы изменить расклад сил в мире.

"Для нас угрозы я не вижу, но если что, мы готовы отразить любой удар", — заключил он.

Испытания "ядерной триады" в России

На прошлой неделе в России также прошли комплексные тренировки стратегических ядерных сил. В них принял участие верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Он запустил четыре баллистические ракеты.

С космодрома Плесецк боевой расчет РВСН запустил межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура.

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области, а из Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.

Пуск ракет и вылет авиации: учения Минобороны по управлению ядерными силами
© Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео испытаний российской "ядерной триады"
К выполнению задач привлекли также самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, они поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели были успешно поражены.

"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что испытание "ядерной триады" — это постоянный процесс, который проходит в строгом соответствии с международными правилами

"Оно не связано с международными событиями и проводится регулярно и ритмично", — сказал он.

По его словам, учения не могут негативно влиять на международную обстановку или усиливать напряженность.

"Сигнал" США

Как заявил военный эксперт Алексей Леонков, учения, которые сейчас начинаются в США, идут в рамках недавно заявленной программы модернизации ядерных сил.

"Как и любые учения, они содержат элемент именно учебы, но эти учения они проводят еще и для того, чтобы определиться, какие конкретно образцы вооружений они будут "доводить до ума", — считает он.

По его словам, подобного рода маневры — это как бы сигнал трем государствам: России, Китаю — а теперь еще и Северной Корее.

Угроза глобальной безопасности

Пуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Ударить по больному. Почему военные США опасаются российских "Искандеров"
Ранее в Москве подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.
В ведомстве заявили, что наращивание американского ПРО, количество противоракет которой к 2022 году превысит 1000 единиц, представляет угрозу для глобальной безопасности.

По словам представителя министерства Александра Емельянова, американские военные разрабатывают такие комплексы в рамках реализации концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений.

Он также подчеркнул, что США, создавая средство мгновенного глобального удара, стремится разрушить сложившийся баланс сил, а также обеспечить глобальное стратегическое доминирование.

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