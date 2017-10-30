ЦИК Киргизии завершил судебные разбирательства по итогам выборов президента

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 30 окт – РИА Новости. Центризбирком Киргизии намерен огласить итоги президентских выборов в Киргизии в понедельник, поскольку все судебные разбирательства завершены, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦИК республики.

Выборы нового президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), победил в первом туре своего основного конкурента — представителя оппозиции Омурбека Бабанова, набрав 54,7% голосов. Всего в выборах приняли участие около 55% избирателей.

"В понедельник после обеда состоится заседание Центральной комиссии по выборам, во время которого будут определены официальные результаты выборов президента Кыргызской Республики. Судебные разбирательства по итогам выборов завершены", — сообщила собеседница агентства.

Итоги выборов в суде оспаривала кандидат в президенты Токтайым Уметалиева, которая требовала признать их незаконными на 27 дополнительных избирательных участках, созданных для голосования в столице республики, пояснили в ЦИК. По предварительным данным комиссии, Верховный суд Киргизии вынес решение не в пользу истицы.