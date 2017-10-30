Пекин поддерживает усилия Мадрида по защите территориальной целостности

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (291)

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выражает понимание и поддерживает усилия, которые предпринимает правительство Испании для обеспечения территориальной целостности страны, завила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя ситуацию в Каталонии.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая ограничивает автономию региона и позволяет ввести в нем прямое управление испанских властей.

"Мы выражаем понимание и поддержку усилиям, которые делает правительство Испании для защиты национального единства и территориальной целостности страны. Мы выступаем против сепаратистских и антизаконных действий", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она выразила уверенность в том, что "правительство Испании способно в рамках закона защитить общественный порядок и права граждан".

Официальный представитель МИД подтвердила готовность Китая развивать сотрудничество с Испанией в разных сферах на основе принципов взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела и территориальной целостности.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства Каталонии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении там досрочных выборов 21 декабря.

Пучдемон отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению применению 155-й статьи" Конституции Испании.