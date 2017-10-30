Катар готов к переговорам с арабской "четверкой" при поддержке США

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Катар готов участвовать в переговорах в США с арабской "четверкой", разорвавшей с Дохой отношения, однако "четверка" пока не реагирует на предложения, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в интервью телеканалу CBS.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. Катар не ответил на требования "четверки", и стороны пока не смогли начать диалог.

"Я встретился с президентом (США Дональдом Трампом), когда был в Нью-Йорке несколько недель назад в ООН, и президент показал, что он настроен найти разрешение этого кризиса, он предложил нам приехать. Я сразу сказал: "Мы готовы, господин президент", я просил диалога с первого дня (кризиса)", — заявил эмир американскому каналу.

Как отметил он, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ никак не отреагировали на предложения США. По его словам, встреча должна была пройти "очень скоро".

В воскресенье глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.