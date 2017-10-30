В Госдуме оценили американские учения стратегических ядерных сил

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США, проводя учения ядерных сил, пытаются показать свои военные возможности после удачно проведённых российских учений, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир заявил РИА Новости, что США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

"Мы провели за последнее время не одни учения, и они показали готовность наших Вооруженных сил к отражению любой агрессии, и это видел весь мир. Американцы, очевидно, в ответ хотят показать свои силы. В каком они состоянии, не знаю, посмотрим", — заявил Чепа РИА Новости.

При этом, по мнению депутата, эти учения вряд ли продемонстрируют что-то такое, что могло бы изменить военную ситуацию сил в мире.

"Я не думаю, что это может как-то изменить военную ситуацию сил в мире, для нас угрозы я не вижу, но если что, мы готовы отразить любой удар", — заключил он.