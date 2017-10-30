В ДНР заявили, что силовики 34 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (299)

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские силовики 34 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района в поселке Александровка получило повреждения фасада и остекления здание четырехэтажной школы. Пострадавших нет", — добавили в командовании ДНР.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), на донецком направлении силовики вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов, бронетехники. По территории ДНР выпущено 34 снаряда, более 200 мин калибром 120 и 82 миллиметра, около 170 боеприпасов из БМП и БТР, почти 550 гранат.

"Горловское направление: из БМП, БТР произведено восемь выстрелов, из АГС (гранатомет) выпущено 116 гранат… Общее количество примененных вооруженными силами Украины боеприпасов – 1131 единица", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.