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Прокуратура завела дело после сообщений о "захвате" части в Одессе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (472)
09:1130.10.2017
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© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фотоСолдаты ВСУ. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская военная прокуратура завела уголовное дело после сообщений о "попытке рейдерского захвата" воинской части в Одессе. Следователи оценят действия военной стражи и командования части, а также "захватчиков".

Статья касается нарушения уставных правил караульной службы лицом, входящим в состав караула. Началось досудебное расследование. Военная прокуратура будет контролировать ход дела.

Ход событий

Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Боевые и небоевые: на Украине подсчитали потери в ВСУ
Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье утром около сорока неизвестных в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе.Впоследствии эту информацию подтвердило командование воздушных сил Украины. По его данным, ЧП произошло около 8:45 (9:45 мск).

В командовании рассказали, что неизвестные, которые "позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center", демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество в неизвестном направлении.

Эту информацию в эфире телеканала "112" подтвердил начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

"Об этих людях пока ничего неизвестно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов у этой организации нет на какие-либо действия на территории этого объекта", — пояснил руководитель пресс-службы.

Он также заявил, что захват остановлен.

"На этой земле находятся военные объекты воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект", — сказал Юрчило.

На месте работают следователи военной прокуратуры Одесского гарнизона и руководство военной прокуратуры Южного региона, а также полицейские, вызванные предпринимателями для соблюдения порядка во время работ в соответствии с имеющимися разрешительными документами.

Спустя некоторое время в сети появилось видео с места событий. На кадрах "захватчики" толкают людей в камуфляже рядом с военным объектом. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

Опровержение

В свою очередь, в Национальной полиции опровергли информацию о попытке рейдерского захвата.

Появилось видео захвата воинской части в Одессе
Появилось видео "захвата" воинской части в Одессе
Как сообщил советник главы ведомства по Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина", за пределами воинской части проводились строительные работы. Он уточнил, что на территорию воинской никто не проникал и что не было никакого противостояния.

По его словам, полиция получила сообщение о попытке захвата воинской части, но оно оказалось ложным. Он рассказал, что в воскресенье вывозили строительный мусор. Форостяк подчеркнул, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Бездействие силовиков

Пользователей соцсетей после появления первых сообщений об инциденте возмутились бездействию военных и правоохранительных органов.

Некоторые задались вопросом, почему караульная служба не открыла огонь и была ли она вообще на месте.

"Где были часовые? Перешли на сторону народа? Их забыли там поставить или поставили и забыли про них на 3.5 года?" — задается вопросом Анна Николаева.

"Наверное, там были 40 беременных женщин в балаклавах, по которым огонь открывать нельзя", — предположил Евгений Герасиков.

"Вы что, вообще беспомощные? Пару Ми-24 не могли поднять и погонять этих тварей по полям? Или провести внезапную тренировку противодиверсионного резерва? Позорище", — пишет Михаил Ник.

"Полный абсурд! Министр обороны должен немедленно подать в отставку или президент!" — считает Юрий Потемкин.

"Это не армия, а детский сад", — заявил Александр Ткаченко.

Некоторые попытались оправдать действия военных и призвали не делать поспешных выводов.

"Часовые ни в чем не виноваты, по уставу начкар и дежурный части дают разрешение на применение оружия, а так как это происходит в нашей родной Одессе, то после стрельбы часового могут еще и посадить за стрельбу без разрешения", — пишет Вит Фуджик.

 

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