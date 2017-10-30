Дутерте призвал "кого-нибудь" уговорить Ким Чен Ына на переговоры

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что "кто-нибудь" должен поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном и убедить его сесть за стол переговоров для обсуждения ядерной проблемы, сообщает новостной интернет-портал GMA News.

"Все лидеры соглашаются с тем, что это опасный человек. Нужно помнить, что он лидер своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен с ним поговорить. Хорошо, если Америка, Япония, Южная Корея поговорят с Ким Чен Ыном и убедят его сесть за стол переговоров", — сказал Дутерте перед началом визита в Японию.

Визит президента Филиппин в Японию продлится до 31 октября. Это второй визит Дутерте в эту страну, первый состоялся в октябре прошлого года. За это время лидеры двух стран повели три встречи.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.